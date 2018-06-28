Армия Сирии освободила город Эль-Хирак и ряд поселений в провинции Дераа

ДАМАСК, 28 июн — РИА Новости. Сирийская армия освободила город Эль-Хирак, а также ряд поселений и деревень в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщил РИА Новости источник в армии САР.

"Сирийская армия продолжает операции на северо-востоке провинции Дераа и сильно продвигается. Установлен контроль над городом Эль-Хирак, (базой, ранее принадлежавшей армии САР — ред.) бригады "Мика 52" на юго-востоке города Эль-Хирак, поселениями эс-Сура, Телль-Хамд и Садд Абта", — заявил источник. По его данным, так же были освобождены другие поселения в провинции.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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