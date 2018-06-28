Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. Архивное фото

Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Удары коалиции во главе с США по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что это нарушает международное право.

За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — уточняется в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая эта цифра составляла 892 человека.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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