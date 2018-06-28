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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

12:5028.06.2018
(обновлено: 13:26 28.06.2018)
0321459
© Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IVВоеннослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. Архивное фотоВоеннослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IV

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Удары коалиции во главе с США по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Сирии обстреляли военных советников коалиции США
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что это нарушает международное право.

За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — уточняется в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая эта цифра составляла 892 человека.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии
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Сенегал
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Колумбия
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