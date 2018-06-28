Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Удары коалиции во главе с США по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.
За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.
"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — уточняется в заявлении, распространенном пресс-службой.
По состоянию на конец мая эта цифра составляла 892 человека.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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