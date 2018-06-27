Жители Идлиба рассказали о готовящейся провокации "Белых касок"

Активисты из организации Белые каски в Сирии

Активисты из организации Белые каски в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Белые каски" готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, об этом сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили местные жители.

"По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами", — сказал начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

Местные жители, по его словам, заметили, что четверо неизвестных мужчин "снаряжают головные части ракет", а спустя некоторое время боеприпасы увезли на грузовике в населенный пункт Маарет-эн-Нууман.

Колонна с представителями "Белых касок" также проследовала в этом направлении, добавил Цыганков.

В МИД России деятельность "Белых касок" считают частью информационной кампании против властей Сирии. Президент САР Башар Асад, в свою очередь, заявлял, что члены организации на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

На прошлой неделе жители Идлиба уже сообщали о готовящейся провокации. По их словам, в провинцию приезжала съемочная группа, которую сопровождали террористы "Джебхат ан-Нусры"*.

"Проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активном "восстановлении" террористами объектов гражданской инфраструктуры", — позднее сообщили в ЦПВС.

Отмечалось, что постановочные кадры собираются обнародовать в арабских и западных информационных ресурсах и использовать для "очередных обвинений в адрес России и Сирии".

*Террористические организации, запрещенные в России.

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