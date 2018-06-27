США назвали операцию России против боевиков в Сирии намеренным авиаударом

ООН, 27 июн — РИА Новости. Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн назвал предотвращённый в июне Россией прорыв боевиков на юге Сирии намеренным нанесением авиаударов.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил в понедельник, что правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"* в южной зоне деэскалации.

Террористы потеряли 3 бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми, отмечается в сообщении. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, не уточняется.

"США могут подтвердить, что Россия сама нанесла авиаудары по юго-западной зоне деэскалации в последние дни, чтобы быть ясным — односторонние военные операции, проводимые режимом Асада и Россией на юго-западе Сирии, представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня, подтвержденного президентом Трампом и президентом Путиным", — заявил Коэн.

Зампостпреда США при ООН в очередной раз заявил что его страна "намерена сохранить приверженность прекращению огня" и "мы призываем наших российских партнеров и поддержать прекращение огня".

Постпред Франции при ООН также призвал Россию способствовать снижению напряженности на юго-западе Сирии.

"Территории, подвергающиеся наступлению, входят в юго-западную зону деэскалации, установленную США, Россией и Иорданией в июле 2017. Потому Франция призывает всех, начиная с России, уважать принятые обязательства и без промедления прекратить это наступление. Крайне важно, чтобы Россия соблюдала соглашение, достигнутое год назад и немедленно гарантировать прекращение огня", — заявил Франсуа Делаттр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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