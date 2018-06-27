Источник сообщил о смерти шести человек при подрыве двух машин в Сирии

ДАМАСК, 27 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли и не менее десяти получили ранения в результате подрыва двух автомобилей в центре города Африн в северной сирийской провинции Алеппо, сообщил РИА Новости местный источник.

"Число жертв взрыва двух автомобилей со взрывчаткой рядом с одним из штабов (группировки) "Джабха Шамия" ("Фронт Леванта") в Африне составило шесть человек, десять человек ранены", — сообщил источник.

По заявлению источника, в среду утром между боевиками двух формирований вспыхнули столкновения. Африн в марте 2018 года перешел под контроль союзных Турции вооруженных отрядов, входящих в так называемую Сирийскую свободную армию (ССА).

Дамаск тогда решительно осудил операцию Турции в Африне, который контролировали курды, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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