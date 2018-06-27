Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло утверждения о том, что РФ якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии, сообщает российское военное ведомство.

"Сообщение турецкого информационного агентства "Анадолу" со ссылкой на фейковую страницу "авиабазы "Хмеймим" в соцсетях о якобы "выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации" не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российская авиабаза "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике не имеет сайтов или страниц в социальных сетях.

"Вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике, доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в сети интернет (mil.ru)", — добавили в Минобороны.

Ранее турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на фейковую "страницу командования авиабазы "Хмеймим" в соцсети", сообщило о якобы "прекращении действия договоренности по зоне деэскалации на юге Сирии".

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