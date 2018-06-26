Россия выступила против одобрения консенсусом британского проекта в ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 26 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Делегации России, Сирии и Ирана выступили против одобрения консенсусом проекта британского решения в рамках специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, передаёт корреспондент РИА Новости.

Представитель делегации Великобритании на заседании во вторник предложил принять проект его делегации консенсусом.

Однако представители России, Сирии и Ирана по очереди заявили о своём несогласии с таким предложением.

"Во-первых, мы против этого предложения. Во-вторых, мы предлагаем, чтобы прошли дебаты делегаций, а после этого мы бы принимали решение", — сказал постпред РФ Александр Шульгин.

"Я вижу, что консенсуса по проекту нет. И, таким образом, мы через 24 часа перейдём к принятию решения по этому проекту", — сказал заявил постпред Марокко в ОЗХО Абдельвахаб Беллуки, председательствующий на специальной сессии.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможных отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.