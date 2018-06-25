В Сирии идут переговоры с отрядами, которые не примкнули к боевикам

ООН, 25 июн — РИА Новости. На юго-западе Сирии идут переговоры с группировками, которые не примкнули к террористам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Вершинин обратил внимание на заявления представителей Великобритании и США, которые высказали озабоченность по ситуации в юго-западной зоне деэскалации в Сирии.

"В этом районе активно проводятся переговоры о примирении с теми оппозиционными отрядами, которые отвергают террористов, и продолжается борьба с самими террористами", — сказал Вершинин.

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