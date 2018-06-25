БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* продолжают запугивать мирных граждан и обстреливать позиции сирийской армии с целью сорвать процесс примирения с незаконными вооруженными формированиями, готовыми сложить оружие, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Джебхат ан-Нусра"* продолжает преступную деятельность, запугивая граждан, атакует позиции сирийской арабской армии и нагнетает ситуацию на юге Сирии, с целью не допустить завершение процесса примирения с остальными вооруженными группировками, готовыми сложить оружие и урегулировать свой статус", — отмечает агентство.

Сирийская армия в свою очередь заявила о готовности выполнять свои обязательства по защите мирного населения и к отражению действий террористов "Джебхат ан-Нусры"* в координации с гражданами.

"Уважаемые граждане данного района передают точные координаты террористов по которым наносятся удары ракетами и из ствольной артиллерии",- сказал военный источник.

По словам источника, "Джебхат ан-Нусру"* на юге Сирии ждет та же участь, как террористов в других регионах страны, которые уже полностью освобождены правительственными войсками.

В понедельник боевики подвергли ракетному обстрелу жилые кварталы города Сувейда. В воскресенье под минометным огнем оказалось поселение Хоуран в провинции Сувейда, в результате разрыва семи снарядов нанесен материальный ущерб.

По данным агентства, боевики ведут огонь из захваченных ими поселений на востоке провинции Дераа. Сам город Дераа подвергается обстрелам террористов практически ежедневно. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.

Сирийское агентство ранее сообщало, что артиллерия правительственных сил в Дераа и Сувейда отвечает на действия террористов, подавляя их огневые позиции.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>