Боевики обстреляли город Сувейда на юге Сирии

БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости. Боевики открыли ракетный огонь по кварталам города Сувейда на юге Сирии, информации о жертвах пока не поступало, сообщает в понедельник сирийское национальное агентство САНА.
Минометному обстрелу в воскресенье подверглось поселение Хоуран в провинции Сувейда.
По данным агентства, боевики ведут огонь из захваченных ими поселений на востоке провинции Дераа.
Сам город Дераа подвергается обстрелам террористов практически ежедневно. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.
Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.
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