Сирийская армия отразила атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. 24 июня 2018

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. 24 июня 2018

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"* в южной зоне деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Уточняется, что террористы атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства.

В результате столкновений боевики потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми, отмечается в сообщении. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, пока неизвестно.

Накануне на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Деръа. Таким образом, таких населенных пунктов в южной зоне уже двенадцать.

Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи мирным жителям. Сегодня в Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайбу должны прибыть три конвоя ООН.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>