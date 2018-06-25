Сирийская армия отразила атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"* в южной зоне деэскалации, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.
В результате столкновений боевики потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми, отмечается в сообщении. Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, пока неизвестно.
Накануне на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Деръа. Таким образом, таких населенных пунктов в южной зоне уже двенадцать.
Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи мирным жителям. Сегодня в Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайбу должны прибыть три конвоя ООН.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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