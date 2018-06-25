Сирийская армия зачистила от ИГ* территорию на границе с Ираком

БЕЙРУТ, 25 июн — РИА Новости. Правительственные войска Сирии зачистили от террористической группировки "Исламское государство"* часть пустыни площадью почти 2 тысячи квадратных километров западнее города Аль-Букемаль на границе с Ираком, сообщается в заявлении сирийской армии.
В среду командование сирийской армии объявило об освобождении от террористов ИГ* части пустыни площадью 2,5 тысячи квадратных километров к востоку от Пальмиры и к югу от поселения Хмейма — территории между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.
* Запрещенная в России террористическая организация
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