Жители Идлиба сообщили о готовящейся провокации боевиков против России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жители провинции Идлиб сообщили, что боевики готовят провокацию с использованием постановочных видеороликов, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
По словам местных жителей, в минувшую пятницу в провинцию приезжали операторы одного ближневосточного информационного агентства.
"Данной группой совместно с террористами "Джебхат ан-Нусра"* проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активном "восстановлении" террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации", — уточняется в сообщении.
В качестве "подтверждающих кадров" планируется показать дома, разрушенные боевиками во время столкновений с другими террористическими группировками.
По словам обратившихся, постановочные кадры обнародуют в арабских и западных информационных ресурсах. Они станут поводом для "очередных обвинений в адрес России", подчеркивается в сообщении.
Благодаря резонансу в СМИ боевики также надеются наладить финансирование вооруженных формирований через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб, отметили в ЦПВС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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