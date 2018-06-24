Асад заявил, что не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн — РИА Новости. Европа и Соединенные Штаты не будут участвовать в восстановлении Сирии, заявил президент страны Башар Асад в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Глава государства назвал слова некоторых политиков о том, что Дамаску не будут помогать, пока у власти находится нынешнее правительство, "лучшими заявлениями Запада за все время войны в Сирии".

Он подчеркнул, что не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции.

"Мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно – нам Запад не нужен. Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", — пояснил президент.

По словам сирийского лидера, страна будет полагаться только на собственные силы, в сложных ситуациях — на помощь друзей. "Возможно, восстановление Сирии займет больше времени, но, тем не менее, нет поводов для беспокойства", — сказал он в интервью.

В то же время он отметил, что многие европейские компании пытаются наладить деятельность в САР, однако они руководствуются исключительно желанием заработать. Подобную экспансию поддерживают правительства стран ЕС, но пока она не афишируется, добавил Асад.

"Когда речь идет о восстановлении страны после войны — вы говорите 400 миллиардов, плюс-минус, это примерно — это целый рынок, это целая экономика, это инвестиции", — сказал он.

В апреле сообщалось, что сирийское правительство предоставит преференции российским компаниям, которые будут участвовать в восстановлении инфраструктуры. По оценкам специалистов, на реконструкцию хозяйственного комплекса страны может уйти до 15 лет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>