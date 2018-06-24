В Сирии десять населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей

МОСКВА, 24 июня — РИА Новости. Более 10 населенных пунктов на юге Сирии добровольно перешли под контроль сирийских властей после отражения наступления запрещенной в РФ террористической группировки "Ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что к вечеру субботы 11 населенных пунктов Южной зоны деэскалации, находившиеся под контролем ССА, полностью контролировались Дамаском. Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок "ИГИЛ"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
В сообщении добавляется, что российский Центр примирения враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии.
*Террористические группировки, запрещенные в России.
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