В Сирии десять населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. архивное фото

МОСКВА, 24 июня — РИА Новости. Более 10 населенных пунктов на юге Сирии добровольно перешли под контроль сирийских властей после отражения наступления запрещенной в РФ террористической группировки "Ан-Нусра"*, сообщает пресс-служба российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джебхат ан-Нусра"* в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-аз-Забабир Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к вечеру субботы 11 населенных пунктов Южной зоны деэскалации, находившиеся под контролем ССА, полностью контролировались Дамаском. Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок "ИГИЛ"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

В сообщении добавляется, что российский Центр примирения враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии.

*Террористические группировки, запрещенные в России.

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