В Дамаске заработали мастерские сувенирного холодного оружия

ДАМАСК, 24 июн — РИА Новости. Мастерские по производству сувенирных ножей и холодного оружия возобновили работу в Дамаске после освобождения пригородов сирийской столицы от боевиков.

До войны в мастерские всегда приходило много туристов, они с удовольствием покупали эти недешевые изделия для подарков своим родственникам и друзьям.

Таким промыслом местные умельцы занимаются многие сотни лет. Как отмечают мастера, настоящий "рецепт" одной из визитных карточек Сирии — дамасской стали — был утерян, но производители не теряют надежды снова открыть секрет уникальной технологии.

"Мне все секреты изготовления ножей передал мой отец, а я в свою очередь передал их своим сыновьям. Они умеют все то же, что и я. Но сейчас во время войны, почти нет туристов или тех людей, кто оценит качество моих ножей. Сыновья вынуждены зарабатывать деньги на другой работе. Но рано или поздно они, как и я когда-то, попытаются разгадать секрет дамасской стали", — сообщил журналистам один из местных оружейных мастеров Мустафа аль-Машрек.

Как отметила глава одного из крупнейших музеев в самом центре Дамаска Майса Ибрагим, все попытки разгадать тайну дамасской стали на сегодняшний день заканчиваются неудачей.

"Еще во время крестовых походов многие европейские рыцари были потрясены прочностью и легкостью клинков, сделанных сирийскими мастерами, и дамасская сталь стала известна во всем мире. Многие воины мечтали иметь такое оружие, а дамасскую сталь наделяли мистическими качествами. Клинку часто давали собственное имя, и считалось, что его владелец становится неуязвимым в бою, может на равных сражаться с десятком противников", — сказала Майса.

Мастерские работают, как правило, по семейному принципу — умение ковать сталь и украшать клинки передаются от отца к сыну. У каждого изготовителя свой почерк и фирменный орнамент.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. Возрождение направленного на туризм бизнеса — один из приоритетов местных властей. Кроме того, при помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни людей и способствует появлению новых рабочих мест.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии незаконно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.