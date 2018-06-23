Террористы обстреляли город Дераа, два человека погибли

БЕЙРУТ, 23 июн — РИА Новости. Террористы вновь открыли огонь из минометов по жилым кварталам города Дераа на юге Сирии, два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, один из погибших в результате обстрела — ребенок.

Помимо Дераа, террористы в субботу открыли огонь по поселкам Дама и Наджран в соседней провинции Сувейда. Один из снарядов попал в жилой дом, среди населения жертв нет.

Последнюю неделю террористы обстреливают из минометов южные города Сувейда и Дераа практически ежедневно. При этом Сувейда не подвергалась обстрелам на протяжении трех лет.

Сирийское агентство ранее сообщало, что артиллерия правительственных сил в Дераа и Сувейда отвечала на действия террористов, подавляя их огневые позиции.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

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