В Сирии погиб высокопоставленный иранский офицер

ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Высокопоставленный офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитная часть вооруженных сил Ирана) погиб в Сирии, сообщил в субботу связанный с КСИР портал Sepah News.

"Второй бригадный генерал Шахрух Даипур, один командиров и ветеранов ирано-иракской войны, погиб в сирийском Аль-Букемале в ходе выполнения миссии советника", — сообщил портал, при этом не указав, при каких обстоятельствах и когда погиб иранский офицер.

Аль-Букемаль менее года назад считался последним оплотом боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, освобожден город был в конце 2017 года.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Иран оказывает САР военную консультативную поддержку. Иранские власти подчеркивают, что продолжат помогать Сирии, пока в этом нуждается Дамаск.

*Террористические группировки, запрещенные в России.

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