Танк армии САР во время штурма позиций бойцов террористической организации Исламское государство (ИГ)* в южном пригороде Дамаска. 17 мая 2018

Танк армии САР во время штурма позиций бойцов террористической организации Исламское государство (ИГ)* в южном пригороде Дамаска. 17 мая 2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сирийская армия вместе с формированием Сирийской свободной армии отразила атаки "Джебхат ан-Нусры"* на северо-востоке Южной зоны деэскалации, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сегодня ночью более тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусры"* атаковали позиции 9-й танковой дивизии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. Сейчас сирийские военнослужащие продолжают оборонительные бои. Их потери составили пять человек убитыми и 19 ранеными.

Кроме того, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов.

В сообщении отмечается, что о помощи в отражении атаки попросили командиры местных формирований Сирийской свободной армии, накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства. Они обратились к командованию правительственных сил через российский Центр по примирению.

Переход на сторону Асада

На отдельных направлениях правительственные силы вместе с отрядами Сирийской свободной армии смогли остановить противника. Принимаются меры по защите мирного населения.

Накануне стало известно о переходе первой крупной группировки Сирийской свободной армии на сторону Дамаска.

По итогам переговоров лидер группировки Важди абу Слес заявил, что находящиеся под их контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно переходят под контроль законного правительства, а группировка будет вместе с правительственными войсками сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ*.

*Террористические группировки, запрещенные в России.

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