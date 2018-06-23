МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сирийская армия вместе с формированием Сирийской свободной армии отразила атаки "Джебхат ан-Нусры"* на северо-востоке Южной зоны деэскалации, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Сегодня ночью более тысячи боевиков "Джебхат ан-Нусры"* атаковали позиции 9-й танковой дивизии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. Сейчас сирийские военнослужащие продолжают оборонительные бои. Их потери составили пять человек убитыми и 19 ранеными.
Кроме того, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов.
В сообщении отмечается, что о помощи в отражении атаки попросили командиры местных формирований Сирийской свободной армии, накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства. Они обратились к командованию правительственных сил через российский Центр по примирению.
Переход на сторону Асада
Накануне стало известно о переходе первой крупной группировки Сирийской свободной армии на сторону Дамаска.
По итогам переговоров лидер группировки Важди абу Слес заявил, что находящиеся под их контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно переходят под контроль законного правительства, а группировка будет вместе с правительственными войсками сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ*.
*Террористические группировки, запрещенные в России.
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