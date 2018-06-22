США будут считать Россию ответственной за эскалацию в Сирии, заявила Хейли

ООН, 22 июн — РИА Новости. США будут считать Россию ответственной за эскалацию ситуации в Сирии, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

В постпредстве США заявили, что "сирийский режим активизировал военные операции в юго-западной зоне деэскалации". По оценке американской миссии, "инициированное Иорданией, Россией и США в прошлом году соглашение по зоне на юго-востоке до сих пор в целом соблюдалось".

"Нарушения сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии должны прекратиться. Мы ожидаем, что Россия приложит усилия, чтобы соблюдать режим прекращения огня, который был установлен при ее помощи, и использовать свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе страны. В итоге, Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии", — заявила Хейли.

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