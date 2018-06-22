МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 275 сирийцам, среди которых более 120 детей, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 275 сирийцам, в том числе 123 детям", — сказал он.

Цыганков также сообщил, что представители ЦПВС 12 и 20 июня провели гуманитарные акции, в ходе которых администрации населенных пунктов Ялда и Бейт-Сахм провинции Риф Дамаск передали строительные материалы для восстановления двух школ.

Как сообщает начальник центра, на площади Дружбы в Алеппо проведена международная акция "Свеча памяти" с участием военнослужащих ЦПВС и Союза студентов Алеппо. Во время акции прошло зажжение свечей, возложение венков к мемориалу погибшим российским и сирийским военнослужащим, отдавшим жизнь в борьбе с международным терроризмом.

Цыганков сообщил, что несмотря на усилия центра в Южной зоне деэскалации ухудшается гуманитарная ситуация из-за того, что лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости, не обеспечивают население достаточным количеством продуктов и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

Для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медпомощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Шейх-Ахмед провинции Алеппо и Маррат провинции Дерй-эз-Зор, жителям каждого из них передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн, уточняет Цыганков.