В Минобороны пожаловались на бездействие ОЗХО в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Более 40 тонн отравляющих веществ обнаружено на освобожденных от террористов территориях в Сирии, Организация по запрещению ядерного оружия неизменно отвечала отказом на просьбы властей страны провести инспекции на складах с отравляющими химикатами боевиков, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"На территории Сирии специалистами войск РХБ защиты неоднократно обнаруживались подпольные химические лаборатории и склады токсичных химикатов боевиков. Девятого ноября 2017 года в Аль-Захирии обнаружен склад специальных емкостей в количестве пяти штук, объемом по 840 литров каждая (всего 4200 литров), а также лаборатория по кустарному изготовлению отравляющих веществ", — сказал Кириллов на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Начальник РХБ защиты ВС РФ сообщил, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ.

"Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения, но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для обеззараживания бассейнов", — отметил он.

Представитель МО РФ подчеркнул, что 17 апреля 2018 года в Думе обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, использовавшиеся террористами для изготовления взрывчатых и отравляющих веществ.

"Оба объекта, представленные инспекторам ОЗХО в ходе их работы в Думе, по понятным для нас причинам должного интереса у них не вызвали", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>