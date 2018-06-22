В Минобороны пожаловались на бездействие ОЗХО в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Более 40 тонн отравляющих веществ обнаружено на освобожденных от террористов территориях в Сирии, Организация по запрещению ядерного оружия неизменно отвечала отказом на просьбы властей страны провести инспекции на складах с отравляющими химикатами боевиков, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.
Начальник РХБ защиты ВС РФ сообщил, что на освобожденных от террористов территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ.
"Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения, но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для обеззараживания бассейнов", — отметил он.
Представитель МО РФ подчеркнул, что 17 апреля 2018 года в Думе обнаружены заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, использовавшиеся террористами для изготовления взрывчатых и отравляющих веществ.
"Оба объекта, представленные инспекторам ОЗХО в ходе их работы в Думе, по понятным для нас причинам должного интереса у них не вызвали", — отметил он.
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