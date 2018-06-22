Минобороны обвинило "Белые каски" в подтасовке проб по инциденту в Саракибе

Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

Игорь Кириллов во время брифинга по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии. 22 июня 2018

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Минобороны РФ обвинило "Белые каски" в подтасовке проб, переданных для расследования предполагаемого инцидента с химическим оружием в Саракибе.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что накануне созываемой по инициативе Великобритании, США и Франции спецсессии конференции государств-участников КЗХО стало известно об инцидентах 4 февраля 2018 в городе Саракиб и 24, 25 и 30 марта 2017 в городе Эль-Латамна.

"По уже сложившейся, удобной для кого-то практике, Миссия провела комфортное дистанционное расследование и подготовила доклад, в котором пришла к выводу, что в пригороде города Саракиб "был, вероятно, использован в качестве химического оружия хлор, выпущенный из баллонов путем механического воздействия", — заявил Кириллов на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

По его словам, две назначенных лаборатории ОЗХО, которые провели анализ проб, переданных МУФС от "Белых касок", получили противоречащие друг другу результаты.

Он рассказал, что "органические соединения хлора одна лаборатория обнаружила в 14 пробах, а другая ни в одной". По словам Кириллова, в ряде проб присутствуют следы взрывчатого вещества, однако очевидцы сообщали, что взрыва баллонов не было.

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ отметил, что две лаборатории идентифицировали в пробах списочные химикаты Списка 2 Конвенции, которые к хлору не имеют отношения. Он рассказал, что по данным соединениям также нет ни одного полного совпадения результатов анализа проб.

"МУФС данный факт не учитывает, указывая лишь, что "в пробах присутствуют химикаты, которые не могут быть объяснены ни как естественно встречающиеся в окружающей среде, ни как имеющие отношение к хлору". На наш взгляд единственным объяснением присутствия данных веществ в пробах может быть лишь то, что они были туда преднамеренно внесены "Белыми касками", которые и передали МУФС пробы", — заключил Кириллов.

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