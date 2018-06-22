США, Британия и Франция пытаются политизировать ОЗХО, заявили в Минобороны

КУБИНКА (Московская обл.), 22 июн — РИА Новости. США, Великобритания и Франция пытаются превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в политизированную структуру, наделенную правом выносить жесткие вердикты отдельным странам, заявил на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения ХО они обвиняют САР в нарушении Конвенции, а Россию в содействии этому. На этом фоне организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру, наделенную полномочиями выносить жесткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей", — сказал он.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что "незавидную роль играет здесь миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, проводящая расследования с оглядкой на США и их союзников".

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