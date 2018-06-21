Коалиция США нанесла авиаудар по провинции Хомс, погиб сирийский военный

ДАМАСК, 21 июн — РИА Новости. Самолеты коалиции США нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс, один военнослужащий погиб, сообщил РИА Новости военно-полевой командир.

"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, один сирийский военный погиб, несколько ранены. Погибший был офицером в звании лейтенанта.

Собеседник рассказал, что удары были нанесены после того, как сирийские военные открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба к юго-востоку от Пальмиры.

Подобное столкновение между сирийскими военными и силами США на земле стало первым в своем роде.

Машины, по словам собеседника агентства, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база, на юго-востоке провинции Хомс близ границ Сирии, Ирака и Иордании.

Сирийское национальное агентство САНА ранее сообщило, что самолеты коалиции США разбомбили деревню в провинции Дейр-эз-Зор в результате погибли восемь человек.

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