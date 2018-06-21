Более 330 сирийцев вернулись за сутки в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более 330 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 215 человек, в Восточную Гуту – 118 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям, в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 715 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

Цыганков также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия.

Начальник Центра добавил, что по итогам мониторинга восстановления инфраструктуры в населенном пункте Мисраба провинции Риф Дамаск представителями Центра по примирению определены объемы проведения восстановительных работ на социально значимых объектах – в школах, медицинских учреждениях, хлебопекарнях, объектах водо- и электроснабжения.

Как сообщил Цыганков, органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды, оказание необходимой медицинской помощи, а также эвакуация тяжело больных в лечебные учреждения Дамаска. Также представители Центра встретились с администрацией провинции Хомс для уточнения проблемных вопросов по восстановлению инфраструктуры.

Он также отметил, что сирийские инженерно-саперные подразделения, подготовленные российскими специалистами, только за прошедшие сутки в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия обследовали 23 здания, обнаружили и обезвредили пять мин, четыре снаряда и десять самодельных взрывных устройств.