Более 330 сирийцев вернулись за сутки в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более 330 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Цыганков также отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия.
Начальник Центра добавил, что по итогам мониторинга восстановления инфраструктуры в населенном пункте Мисраба провинции Риф Дамаск представителями Центра по примирению определены объемы проведения восстановительных работ на социально значимых объектах – в школах, медицинских учреждениях, хлебопекарнях, объектах водо- и электроснабжения.
Он также отметил, что сирийские инженерно-саперные подразделения, подготовленные российскими специалистами, только за прошедшие сутки в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия обследовали 23 здания, обнаружили и обезвредили пять мин, четыре снаряда и десять самодельных взрывных устройств.
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