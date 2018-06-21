Боевики обстреливают из минометов сирийской город Сувейда, есть погибшие

БЕЙРУТ, 21 июн — РИА Новости. Боевики незаконных бандформирований открыли огонь из минометов по жилым кварталам города Сувейда на юге Сирии, погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в результате обстрелов в городе прекратилась подача электричества. Данный обстрел стал вторым за неделю.

Отмечается, что огонь боевики вели из поселений соседней провинции Дераа.

Как сообщает агентство, сирийская артиллерия в свою очередь нанесла удары по позициям боевиков к северо-востоку от Дераа в городе Аль-Хирак и в поселении Басер Аль-Харир к югу от Дераа.

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