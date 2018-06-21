МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. США развернули в Сирии 19 военных баз, на территории которых готовят боевиков, а их снабжение осуществляют через 22 военные базы за пределами этой страны, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, профессор академии военных наук РФ Владимир Козин.

"Пентагон разместил на территории Сирии 19 военных баз и опорных пунктов, также еще 22 военные базы — в сопредельных с Сирией странах с целью бесперебойного снабжения оружием, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием боевиков террористических организаций", — рассказал он.

В качестве одной из таких баз на территории Сирии, где американские военнослужащие и спецслужбы готовят террористов, он назвал город Эт-Танф на юге страны. Воздушное пространство над городом и в радиусе 50 километрах от него объявлено закрытой для авиации зоной. При этом такое решение принято Пентагоном без санкции Дамаска, отметил Козин.

По словам эксперта, прямая военно-техническая поддержка Вашингтоном непримиримых бандформирований на территории Сирии вступает в явное противоречие не только с уставом ООН, но и с договоренностями по формированию зон деэскалации в Сирии. Поддержка боевиков ведется ради сохранения влияния на внутрисирийские процессы, указал он.

"США стремятся сохранить любые рычаги воздействия на военно-политическую ситуацию в Сирии с помощью вооруженных террористических формирований", — сообщил Козин.

Основная цель США в Сирии при этом не меняется на протяжении семи последних лет и заключается в заморозке процесса политического урегулирования и свержения законной власти в Сирии, чтобы привести к власти свою марионетку, заявил собеседник агентства.

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