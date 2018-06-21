МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. США развернули в Сирии 19 военных баз, на территории которых готовят боевиков, а их снабжение осуществляют через 22 военные базы за пределами этой страны, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, профессор академии военных наук РФ Владимир Козин.
В качестве одной из таких баз на территории Сирии, где американские военнослужащие и спецслужбы готовят террористов, он назвал город Эт-Танф на юге страны. Воздушное пространство над городом и в радиусе 50 километрах от него объявлено закрытой для авиации зоной. При этом такое решение принято Пентагоном без санкции Дамаска, отметил Козин.
"США стремятся сохранить любые рычаги воздействия на военно-политическую ситуацию в Сирии с помощью вооруженных террористических формирований", — сообщил Козин.
Основная цель США в Сирии при этом не меняется на протяжении семи последних лет и заключается в заморозке процесса политического урегулирования и свержения законной власти в Сирии, чтобы привести к власти свою марионетку, заявил собеседник агентства.
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