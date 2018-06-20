Сирийская армия освободила от ИГ* территорию в 2,5 тысячи кв. километров

БЕЙРУТ, 20 июн — РИА Новости. Правительственные войска Сирии и союзные силы полностью освободили от боевиков ИГ* часть пустыни площадью в 2,5 тысячи квадратных километров к востоку от Пальмиры и к югу от поселения Хмейма, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, от разрозненных отрядов террористов освобождена часть пустыни между провинциям Хомс и Дейр-эз-Зор вплоть до границы с Ираком.

В конце мая боевики ИГ* предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии в районе Хмейма в 160 километрах от Пальмиры. Правительственным войскам удалось отбить все атаки с минимальными потерями, заставив оставшихся террористов бежать вглубь пустыни.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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