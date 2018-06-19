В ОЗХО назвали возможную дату публикации доклада по сирийской Думе

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Доклад по итогам расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума может быть обнародован на следующей неделе, заявил во вторник РИА Новости гендиректор организации Ахмет Узюмджю.

"Мы ожидаем, что доклад будет готов скоро… Когда я говорю скоро, (я имею в виду, что – ред.) это может произойти на следующей неделе или около того", — сказал он.

По его словам, точная дата выхода доклада пока не определена.

"Я не знаю, какой там будет вывод, но надеюсь, что скоро отчет будет готов. Потребовалось больше времени, чем обычно, потому что было много информации, которую нам удалось собрать. И анализ проб в наших авторизованных лабораториях требует времени", — добавил гендиректор ОЗХО.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В начале мая ОЗХО заявила, что ее эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли там образцы и доставили их в лабораторию, на анализ образцов тогда отвели не менее трех-четырех недель.

Ранее Узюмджю в интервью британской газете Financial Times заявил, что инспекторы ОЗХО собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Это было спустя две недели после событий.