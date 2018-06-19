Более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и в Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — сказал он.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинцию Хомс вернулись 175 человек, в Восточную Гуту — 132 человека, отметил он.

Всего, по словам Цыганкова, благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 485 жителей Восточной Гуты.

Цыганков отметил, что продолжается проведение мероприятий, направленных на улучшение гуманитарной ситуации.

"В районе Шейх-Ходер города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям передано более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 14 сирийцам, в том числе семи детям", — рассказал он.