Более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и в Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинцию Хомс вернулись 175 человек, в Восточную Гуту — 132 человека, отметил он.
Всего, по словам Цыганкова, благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 485 жителей Восточной Гуты.
Цыганков отметил, что продолжается проведение мероприятий, направленных на улучшение гуманитарной ситуации.
"В районе Шейх-Ходер города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям передано более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 14 сирийцам, в том числе семи детям", — рассказал он.
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