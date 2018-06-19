Лаврентьев заявил, что курды будут представлены в новой сирийской комиссии

ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что курды будут представлены в новой конституционной комиссии Сирии.

"Курды будут в любом случае представлены. Они будут представлены и в оппозиции, и в правительственной делегации, и в срезе гражданского общества", — сказал Лаврентьев по итогам консультаций стран-гарантов со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Я бы воздержался от попыток делить курдов на протурецких и просирийских, или курдов, связанных с Партией Демократического союза или отрядами национальной самообороны, к которым так негативно относятся в Анкаре. Но представительство курдов в любом случае будет", — добавил он.