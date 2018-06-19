Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дераа

БЕЙРУТ, 19 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли из минометов жилые кварталы города Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Уточняется, что террористы открыли огонь после полуночи по кварталам Ас-Сахири, Аль-Матар, Шималь Хат и Аль-Кашшаф.
Накануне боевики из минометов обстреляли район Дахия в Дераа, сообщалось только о материальном ущербе.
Сирийская армия, по данным агентства, открыла ответный огонь по позициям террористов.
Зона деэскалации
В районе населенного пункта Дераа находится согласованная в 2017 году США, Иорданией и Россией зона деэскалации.
Вашингтон не раз предостерегал от наступления на юге и юго-западе страны, а также призывал Москву оказать влияние на Дамаск. Однако ситуация в регионе остается напряженной.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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