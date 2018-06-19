Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дераа

БЕЙРУТ, 19 июн — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли из минометов жилые кварталы города Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным СМИ, при атаке погиб ребенок, один человек получил ранения.

Уточняется, что террористы открыли огонь после полуночи по кварталам Ас-Сахири, Аль-Матар, Шималь Хат и Аль-Кашшаф.

Накануне боевики из минометов обстреляли район Дахия в Дераа, сообщалось только о материальном ущербе.

Сирийская армия, по данным агентства, открыла ответный огонь по позициям террористов.

Зона деэскалации

В районе населенного пункта Дераа находится согласованная в 2017 году США, Иорданией и Россией зона деэскалации.

При этом сирийский лидер Башар Асад заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

Вашингтон не раз предостерегал от наступления на юге и юго-западе страны, а также призывал Москву оказать влияние на Дамаск. Однако ситуация в регионе остается напряженной.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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