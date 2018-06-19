Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. У боевого многофункционального робота "Уран-9" во время его применения в Сирии выявили ряд недостатков, следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Военные специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота.

Отмечается, что при самостоятельном передвижении "Урана" выявлена низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Кроме того, робот показал нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание целей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты также считают большим недостатком "Урана" неспособность вести стрельбу в движении.

Как следует из материалов, робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более двух километров. Кроме того, есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.

Существующих боевых роботов предлагается применять при штурме объектов и укрепленных районов, а также для уничтожения бронированных и огневых средств противника во взаимодействии со средствами ближнего боя — инженерными и общевойсковыми подразделениями. В то же время, в докладе отмечается, что боевые робототехнические комплексы ближайшие 10-15 лет не способны выполнять задачи в условиях боевых действий.

"Уран-9" – десятитонная машина, в различных комплектациях оснащающаяся 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Робот управляется дистанционно.