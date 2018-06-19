В Госдепе рассказали о переговорах Лаврова и Помпео по Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в рамках телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил обязательства США по сохранению режима перемирия в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, сообщил госдепартамент в своем заявлении по итогам этих телефонных переговоров.

"Госсекретарь Помпео повторил приверженность США соглашению по сохранению режима перемирия в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, которое было одобрено президентом Трампом и президентом Путиным год назад. Он отметил, что очень важно для России и сирийского режима тоже придерживаться этих договоренностей", — отмечается в заявлении.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.