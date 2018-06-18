Турецкие военные вошли в Манбидж, заявили в Анкаре

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что турецкая армия вошла в сирийский город Манбидж.
"Сегодня турецкие военные приступили к службе в Манбидже", — цитирует Йылдырыма телеканал NTV.
Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.
*Террористическая организация, запрещенная в России