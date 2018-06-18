ДАМАСК, 18 июн — РИА Новости. Российские военные передали гуманитарную помощь для женского Сайданайского монастыря недалеко от Дамаска, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщила журналистам настоятельница монастыря Феврония Набхан, сейчас у детей проходят летние уроки, здесь им преподают французский и английский языки. Кроме того, дети учат Библию, для них проводят игровые занятия и спортивные мероприятия. Старшеклассники проходят курсы по подготовке к экзаменам. Детей часто вывозят на экскурсии.

Настоятельница также отметила, что во время конфликта территорию в округе монастыря бомбили с северной стороны, при этом уроки продолжались, а жители соседнего населенного пункта всячески способствовали содержанию монастыря: приносили продукты, помогали материально.

"Со стороны Ливана нас бомбили, мы учились, школа как раз находится на улице, три раза попали, но слава Богу обошлось без жертв. Бог нас сохраняет, храм тоже нас сохраняет. Мы все видели как огонь горел в округе", — сказала настоятельница.

В 2015 году викарий патриарха Антиохийского и всего Востока епископ Забаданский Константин в интервью РИА Новости рассказывал, что в соседней Маалюле начал восстанавливаться древний монастырь святой Феклы, неоднократно подвергавшийся нападениям радикальных исламистских группировок. Епископ тогда также сообщал, что Сайданайский монастырь, расположенный неподалеку, находится в окружении фанатично настроенных мусульман.

Сирия активно восстанавливается после военных событий. Другая ситуация складывается в провинции Ракка, которую контролирует западная коалиции во главе с США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

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