ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.

"Это не удар США или коалиции", — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

Ранее сирийского национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.