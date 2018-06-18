БЕЙРУТ, 18 июн — РИА Новости. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает национальное сирийское агентство САНА.
Подготовка провокаций
В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что по информации ряда каналов "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
В свою очередь, сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил, что спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Ат-Танф. По его словам, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством.
После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств не привели. Все выводы основывались на видеороликах, которые опубликовали интернет-ресурсы, лояльные вооруженной оппозиции.
Гибель людей в результате атак коалиции
МИД России неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
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