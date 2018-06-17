Сирийские саперы обезвредили более 20 взрывных устройств за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 20 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, в районе Мухайям аль-Ярмук за прошедшие сутки, сообщает начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

Он отметил, что продолжается работа по улучшению гуманитарной обстановки в районе Мухайям аль-Ярмук.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии в соответствии с графиком выполнения мероприятий по разминированию объектов и территории населенных пунктов, освобожденных от боевиков, за сутки проверили 28 зданий. Обнаружено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов и 12 самодельных взрывных устройств, замаскированных под бытовые предметы", — сказал Цыганков.

Он также отметил, что в свои дома из лагерей для беженцев вернулись более 69,2 тысячи жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки "к родным очагам возвратились 108 человек".

Как сообщил начальник центра, российская сторона совместно с сирийским правительством продолжает мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Представители центра провели встречи с главами администраций населенных пунктов Кафер-Лаха и Касири-Харабеси в провинции Хомс, обсудив вопросы улучшения гуманитарной обстановки и возвращения людей к мирной жизни.

Кроме того, для пресечения провокаций и учета миграции беженцев в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты. Присутствие военной полиции способствует нормализации обстановки и благоприятно влияет на возвращение людей к мирной жизни, сказал Цыганков.