ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 июн — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) организовал раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте Эш-Шиха провинции Хама, всего раздали около 500 продуктовых наборов.

Как отметили в ЦПВС, населенный пункт расположен в горной местности недалеко от границы с провинцией Латакия. Условия проживания здесь довольно сложные, поэтому акция российских военных привлекла большое внимание местных жителей. Собрались сотни человек. Наборы были розданы в течение получаса.

"Сегодня российский Центр по примирению враждующих сторон проводит акцию в населенном пункте Эш-Шиха. Мы поставили сюда около 500 продуктовых наборов. В каждом из пакетов находятся консервы мясные, рис, мука", — сказал журналистам представитель ЦПВС Артур Евсеев.

Кроме того, российские военные медики с утра организовали пункт приема больных в здании местной администрации.

"Большое спасибо нашим русским друзьям за помощь и поддержку. Самое главное, что наша страна освобождается от боевиков. Мой муж работает в Дамаске. Я одна управляюсь с детьми. Их у меня четверо. Они часто болеют. Врача у нас нет, а лекарства очень дорогие", — сообщила журналистам одна из местных женщин.

Как отметил начальник отделения медицинского обеспечения группы по формированию и доставке гуманитарных грузов ЦПВС Павел Алимов, местные жители в основном жалуются на простудные заболевания у детей. Это связно со снижением иммунитета на фоне тяжелой обстановки и плохим питанием. Взрослые приходят с последствиями ранений: минно-взрывных травм, огнестрельных ранений, а также возрастных изменений опорно-двигательной системы.

По словам сотрудников ЦПВС, в этом и других населенных пунктах провинции Хама гуманитарные акции будут продолжены.