Cевастополь начал поставки зерна в Сирию

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
Отгрузка проведена в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом.
"Не так давно мы объявили, что начинаем сотрудничество с провинцией Тартус в Сирии. Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнется загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию", — сказал Овсянников журналистам.
"Компания может увеличить объемы. Сейчас она будет искать суда, через которые будет осуществляться поставка, и я уверен, что объемы будут увеличены. Это только первый шаг", — добавил Овсянников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>