Cевастополь начал поставки зерна в Сирию

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирийскую Арабскую Республику, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Ранее вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил, что Севастополь и Тартус планируют наладить постоянную линию связи между своими портами в рамках социально-экономического соглашения, которое планируется подписать 29 июля.

Отгрузка проведена в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом.

"Не так давно мы объявили, что начинаем сотрудничество с провинцией Тартус в Сирии. Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнется загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию", — сказал Овсянников журналистам.

По его словам, поставки зерна могут при необходимости быть увеличены, чтобы снять напряженность с зерном в Сирии.

"Компания может увеличить объемы. Сейчас она будет искать суда, через которые будет осуществляться поставка, и я уверен, что объемы будут увеличены. Это только первый шаг", — добавил Овсянников.

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