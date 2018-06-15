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Война в Сирии
Война в Сирии

В Израиле не видят военного присутствия Ирана на своих границах с Сирией

11:1615.06.2018
93164
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фотоИзраильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Израиль не видит военного присутствия Ирана и его главного союзника, ливанского движения "Хезболлах" на своей границе с Сирией и продолжит добиваться их выдворения со всей территории соседней страны, заявил министр обороны Авигдор Либерман.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AP Photo / Sven Hoppe
Нетаньяху считает, что Россия видит операции Израиля против Ирана в Сирии
По сути, он опроверг недавние сообщения американских СМИ, согласно которым проиранские силы проникают на юг Сирии, переодеваясь в форму правительственных войск.

"Касательно Сирии министр сказал, что на юге страны нет военного присутствия ни "Хезболлах", ни Ирана. Либерман пояснил, что на юге Сирии, возможно, находятся несколько десятков так называемых "советников", однако там нет никаких солдат, переодетых в форму сирийской армии и действующих в ее рядах", — сообщила пресс-служба министра.

Неделю назад газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителей сирийской оппозиции о переброске на юг подразделений "Хезболлах" и шиитских формирований, выдаваемых за солдат правительственных войск с тем, чтобы избежать израильских ударов. Публикация появилась в разгар многосторонних переговоров, в том числе с участием еврейского государства, о возвращении армии САР на границу с Израилем и Иорданией с удалением оттуда иностранных формирований, включая иранские.

Либерман повторил, что для Иерусалима неприемлемо присутствие Ирана на всей территории Сирии, а не только в приграничной зоне.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
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"Требование Израиля в сирийском вопросе очень четкое: удалить "Хезболлах" и Иран полностью с сирийской территории. По утверждению министра, это не просто общие слова. Израиль активно демонстрирует и продвигает свою позицию", — сообщила его пресс-служба.

Либерман также прокомментировал сообщения о появлении на границе комплексов "Панцирь", одних из самых современных в арсенале ПВО Сирии.

"Мы знаем, как с этим справиться, и надеемся, что нам не придется наносить удар по сирийской ПВО. Мы действительно хотим только одного: обеспечить безопасность и спокойную жизнь нашим гражданам. Мы надеемся, что эскалации конфликта не будет", — сказал министр.

Один из таких комплексов российского производства израильская авиация уничтожила в мае, когда наносила удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране и попала под огонь сирийских зенитчиков.

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Война в Сирии
Комментарии
6 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tilvar1pet.g3
pet.g3, А сколько лет российской федерации.
11:33
15.06.2018
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хто здесь
Ну вот, как не имеющие аналогов "Панцири" кончились, так иранцы и расхотели играть в войнушку. О - обучаемость.
12:06
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
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