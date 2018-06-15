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Война в Сирии
Война в Сирии

США предостерегли власти Сирии от наступления на юго-западе страны

05:4415.06.2018
(обновлено: 06:14 15.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии. Архивное фотоВоеннослужащие сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. США предостерегли власти Сирии от военного наступления на зону деэскалации на юго-западе страны и призвали Россию оказать влияние на Дамаск для сохранения такой зоны.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии в пределах зоны деэскалации, согласованной между США, Иорданией и РФ в прошлом году и подтвержденной президентами (Дональдом) Трампом и (Владимиром) Путиным в ноябре в Дананге во Вьетнаме", — говорится в сообщении госдепартамента.

"Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Мы еще раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Госдеп заявляет, что соглашение о прекращении огня и юго-западная зона деэскалации были нацелены на уменьшение конфликта в стране, спасение жизней людей и созданию условий для "безопасного и добровольного возвращения перемещенных лиц в свои дома". Как отмечают в госдепартаменте, благодаря существующим дипломатическим каналам удавалось избегать возобновления боевых действий в течение почти года.

"Военное наступление сирийского режима в эту зону прекращения огня бросило бы вызов этим инициативам, которые до сих пор были успешными", — утверждают в ведомстве.

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В госдепартаменте считают крайне важным, чтобы три страны, поддерживающие юго-западную зону деэскалации, сделали все возможное для обеспечения выполнения договоренностей, достигнутых в прошлом году.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет должную ответственность за использование своего дипломатического и военного влияния на сирийское правительство для прекращения атак и принуждения правительства к прекращению дальнейших военных наступлений. Мы просим Россию выполнить свои обязательства в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и соглашением о прекращении огня на юго-западе (Сирии — ред.)", — добавили в госдепе.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Распространенное в четверг сообщение госдепартамента США является уже вторым с 26 мая, когда американская сторона так же выразила опасения в связи с возможной операцией сирийской армией.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявлял, что в указанной зоне должны присутствовать только правительственные войска страны с отводом оттуда в конечном счете оттуда всех несирийских сил. По его словам, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами. Однако запланированная в июне встреча по этому вопросу в таком формате так и не состоялась.

Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США.

По словам источника, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гуманитарную помощь", отмечал источник.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Кулешов
Я фигею, америкосы предупреждают страну от освобождения своей же земли. С каких пор агрессор хозяйничает на чудой территории.
06:19
15.06.2018
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Bill Cipher
Да бить надо этих террористов и не заморачиваться на поскуливание из белого дома...
06:29
15.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
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