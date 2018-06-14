Госдеп обвинил Россию в авиаударе по провинции Идлиб и гибели 44 человек

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что в ходе российского авиаудара по сирийскому населенному пункту Зардан погибли 44 сирийца.

"Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая 6 детей, которые были убиты в ходе российского авиаудара по Зардану. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", — написала Науэрт в Twitter.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило о гибели 45 мирных жителей в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Минобороны РФ опровергало утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По информации российского военного ведомства, "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности".

Отмечалось также, что по имеющейся информации, в течение суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар"* с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

*Террористические организации, запрещены в РФ

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