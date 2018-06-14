Севастополь начнет поставку зерна в Сирию

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Севастополь начнет поставку зерна в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает правительство города.

Ранее вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров сообщил, что Севастополь и Тартус планируют наладить постоянную линию связи между своими портами в рамках социально-экономического соглашения, которое планируется подписать 29 июля.

Отгрузка зерна на судно в САР состоится в пятницу, 15 июня, уточняет правительство.

"Отгрузка будет осуществлена в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом", — говорится в сообщении.

В мероприятии планируется участие губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, добавили в пресс-службе.

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