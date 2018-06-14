В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана восьми жителям.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>