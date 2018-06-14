В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана восьми жителям.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>