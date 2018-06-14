Под Дамаском запустили производство колбасы для поставок в Европу

ДАМАСК, 14 июн — РИА Новости. Производство колбасы для поставок по всей Сирии, а также в Европу, запустили на заводе под Дамаском, сообщил журналистам начальник производственного цеха завода Ахмад Хуссейн Фаруз.

"Это колбаса пепперони, она и для пиццы сгодится, а это колбаса — ростбиф, а вот здесь подкопченная куриная ветчина", — сообщил начальник цеха.

Производство соответствует жестким требованиям мировых производителей мясной продукции. Зарубежные партнеры проводят здесь проверку раз в четыре месяца. На заводе также есть специалист, проверяющий качество упаковки для фарша.

Сирия активно восстанавливается после военных событий. Так, на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях было налажено несколько крупных предприятий по производству продуктов питания. Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.