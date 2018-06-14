Госдеп ответил на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отвергла обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.

В понедельник официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

"Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и Свободная сирийская армия готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии", — написала Науэрт в своём Twitter.

Представитель Госдепа в очередной раз обвинила Москву в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскритиковала Россию за позицию в отношении сирийских властей. "В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает (президента Сирии Башара) Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия", — заявила она.

"Химатака" в Думе и отравление Скрипалей

После провокации с якобы применением 4 апреля химоружия в сирийском городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их утверждению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для атаки. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.