Госдеп ответил на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отвергла обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.
В понедельник официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.
"Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и Свободная сирийская армия готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии", — написала Науэрт в своём Twitter.
Представитель Госдепа в очередной раз обвинила Москву в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскритиковала Россию за позицию в отношении сирийских властей. "В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает (президента Сирии Башара) Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия", — заявила она.
"Химатака" в Думе и отравление Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>