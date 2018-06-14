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Война в Сирии
Война в Сирии

Госдеп ответил на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

05:0214.06.2018
(обновлено: 05:38 14.06.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отвергла обвинения Минобороны России в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.

Президент Сирии Башар аль-Асад. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии, заявил Асад

В понедельник официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

"Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и Свободная сирийская армия готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии", — написала Науэрт в своём Twitter.

Представитель Госдепа в очередной раз обвинила Москву в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскритиковала Россию за позицию в отношении сирийских властей. "В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает (президента Сирии Башара) Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия", — заявила она.

"Химатака" в Думе и отравление Скрипалей

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AFP 2018 / Hector Retamal
Небензя выступил против наделения ОЗХО правом называть виновных в химатаках
После провокации с якобы применением 4 апреля химоружия в сирийском городе Дума США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их утверждению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для атаки. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Непреодолимая Сила Правды
Лживая Хезер Науэрт! Во-первых, это США и Британия организовала провокацию в Слсберри - доказательств причастности России нет! Во-вторых, где отчет ОЗХО по Сирии??? Доказано что никакого применения ОВ не было, что все инсценировано британскими белыми касками! Поэтому замолчи и отойди!
05:25
14.06.2018
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