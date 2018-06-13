Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии, заявил Асад

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Союз России и Сирии имеет большую историю, при этом Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям".

"Касаемо Сирии, Россия не вмешивается во внутренние дела САР. Если есть предложение, то его озвучивают. В конечном итоге решение остается за командованием Сирии и сирийским народом", — сказал Асад.

Он добавил, что между РФ, САР и Ираном, естественно, бывают разного рода разногласия.

"Если бы мы были согласны полностью друг с другом во всем, то зачем нам вообще дискутировать? Мы интенсивно встречаемся, чтобы договориться",- сказал он.